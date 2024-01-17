Важное 17 января 2024, 15:09 Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до 10 Губернатор Голубев: при пожаре в Шахтах пострадали 10 человек

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Взрыв на Шахтинском полиэфирном заводе спровоцировал пожар, при котором пострадали 10 человек. Шесть из них госпитализировали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В результате пожара на заводе в Шахтах пострадали 10 человек. Шестеро из них госпитализированы: трое — с ожогами, еще три человека — с травмами различной степени тяжести», — сообщил он.

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Двух получивших ожоги пациентов эвакуируют в областной центр. Оставшиеся пострадавшие, по словам Голубева, получили легкие травмы. После осмотра в травмпункте БСМП Шахт их отправили по домам.

Двумя часами ранее он сообщал о девяти пострадавших. Голубев заявил, что пожар произошел после взрыва в заводском здании. Огонь локализовали и ликвидировали на площади 360 квадратных метров. Губернатор опроверг версию о попадании беспилотника.