Важное 14 марта 2024, 11:24 Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до шести Губернатор Гладков сообщил о шести пострадавших при атаке ВСУ на Белгород Вячеслав Гладков / Telegram-канал

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В результате атаки украинских военных на Белгород пострадали шесть человек: двое мужчин и четыре женщины. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Всех раненых доставили в медицинские учреждения города. В больнице № 2 находятся трое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями поясницы, а также две женщины с закрытым переломом плеча и осколочным ранением лопатки», — написал он.

Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал

Гладков уточнил, что в областную клиническую больницу поступили две пострадавших, мужчина и женщина. У них множественные осколочные ранения, раненые находятся в тяжелом состоянии. Еще одна женщина с ссадинами отказалась от госпитализации.

К большому горю, погиб мирный житель, который в момент прилета снаряда ехал на машине. Он скончался на месте от полученных травм. Родным и близким погибшего выражаю свои искренние соболезнования», — добавил губернатор.

Ранее последствия атаки ВСУ на Белгород 14 марта показали на видео.