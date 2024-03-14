Происшествия 14 марта 2024, 10:21 Появилось видео с последствием атаки ВСУ на Белгород Shot: повреждены 2 этажа бюро судмедэкспертизы в Белгороде после атаки ВСУ РИА «Новости»

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Появились первые кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины на Белгород. Их опубликовали в Telegram-канале Shot.

Повреждения получили два этажа здания бюро судебно-медицинской экспертизы на Волчанской улице. Судя по видео, в результате атаки там частично обрушился потолок и перекрытия. На одном из этажей повсюду лежат обломки.

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По предварительным данным, в здании никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что утром в четверг, 14 марта, на подлете к Белгороду сбили восемь воздушных целей. Жертвой стал мужчина, который в этот момент находился в автомобиле.

При атаке украинских боевиков по городу Грайворону пострадал местный житель. Он получил легкое ранение руки и отказался от госпитализации. От осколков повреждения получили два учреждения культуры, здания сбытовой компании и газовой службы и магазин.