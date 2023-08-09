Эксклюзив 09 августа 2023, 12:07 Появились кадры с места взрыва в Сергиевом Посаде Видео «360»: на месте взрыва в Сергиевом Посаде работают экстренные службы

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На месте взрыва в Сергиевом Посаде работают сотрудники экстренных служб. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

Пожарные продолжают тушить пламя. На месте работают сотрудники МЧС. На территории завода, где произошел взрыв, повреждения получили и несколько автомобилей.

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Из пожарных шлангов поливают дымящиеся конструкции, кирпичные строения завода получили серьезные повреждения.

В МЧС по Московской области подтвердили возникновение пожара на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Сигнал поступил на пульт дежурного 9 августа в 10:45. Местные жители сообщили о мощном взрыве, с территории предприятия на проспекте Красной Армии начали выводить людей.

По предварительной информации, взорваться мог ангар с пиротехникой. Из-за ЧП пострадало здание швейного цеха, находящегося неподалеку. За медицинской помощью обратились 25 человек, двоих госпитализировали, рассказали в МЧС. Спасатели начали разбирать завалы и искать людей, которые могли оказаться под обломками здания.