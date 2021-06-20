Эвакуация началась в крымском поселке Кореиз

Частичная эвакуация людей началась из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на советника главы республики Олега Крючкова.

«Начинается частичная эвакуация людей из пострадавших домов в Кореизе», — сказал журналистам советник главы республики.

Глава Крыма Сергей Аксенов до этого заявлял, что ситуация в поселке после прошедших ливней и выхода из берегов рек характеризуется как сложная. Селевые потоки подтопили жилые дома, нанесло огромное количество глины и камней.

Ливни обрушились на полуостров 17 июня. На востоке Крыма оказались подтоплены больше 300 домовладений. В Керчи и близлежащих районах за ночь выпало почти две месячные нормы осадков. Следом циклон добрался до Ялты, реки вышли из берегов, подтоплены улицы и дома. Всего в Крыму из-за непогоды были эвакуированы около 1,8 тысячи человек. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону отметили, что работа по ликвидации последствий непогоды не прекращается ни на минуту.

Формирующийся сейчас над Крымом циклон принесет очередную порцию сильных дождей на восток полуострова в ночь на 20 июня. Осадки могут привести к новым подтоплениям.