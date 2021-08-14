Число пострадавших от взрыва автобуса в Воронеже достигло 24 человек

За медицинской помощью после взрыва автобуса в Воронеже в минувшую пятницу обратились еще два человека. Общее число пострадавших достигло 24 человек, из них двое скончались. Об этом глава региона Александр Гусев написал в своем Теlegram-канале.

Из двух человек, обратившихся за помощью, один находится в состоянии средней тяжести, второй отказался от госпитализации. В больнице скорой помощи № 1 сейчас проходят лечение 14 человек, из них один находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В областной больнице № 1 лечатся двое. Один из них с ожогами первой-второй степени. Второй также находится в реанимации с ушибом легких и множественными ссадинами.

«Таким образом, в медучреждениях остаются 16 из 24 пострадавших при взрыве», — сообщил воронежский губернатор.

Двое из пострадавших скончались. Одна из них — 35-летняя женщина, которой при взрыве оторвало ногу.

Взрыв произошел в воронежском автобусе вечером 12 августа около остановки общественного транспорта. Причины устанавливаются. Житель Воронежа Игорь Пахачев, случайно оказавшийся рядом, ранее рассказал, как помогал спасать пострадавших.