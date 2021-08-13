«Оказалось, что стекла у меня под кожей». Житель Воронежа рассказал, как спасал людей при взрыве в автобусе

Игорь Пахачев, помогавший спасать пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже, рассказал, что оказался рядом случайно. И хотя он находился на другой стороне, его тоже засыпало осколками. Об этом он сообщил изданию Life.

Пахачев в четверг ездил вместе с женой и двумя детьми в магазин, а на обратном пути они решили заглянуть в кафе. После взрыва он услышал крики и бросился помогать людям. Мужчина вырос в семье врачей, поэтому знает, как оказывать первую помощь.

Пахачев вместе с молодым человеком помогал вытащить из автобуса девушку, которую зажало сиденьями. После этого мужчина стал спасать других пассажиров.

«Части тела лежали на полу, возле автобуса. Стал заходить в первую дверь автобуса — лежала женщина. К сожалению, я сегодня узнал, что она скончалась. <…> Думали, что в автобусе уже все, мы всех вынесли. Я говорю: „Я зайду проверю“. Захожу, смотрю — девушка лежит на полу между сидений, как будто ее кто-то засунул туда», — рассказал он.

Он попытался ее вытянуть и увидел, что у девушки сильно повреждены ноги.

Пахачев обратился к толпе зевак, которые стояли и снимали происходящее на телефон, «словно кино», помочь найти жгут или веревку, чтобы остановить кровотечение.

Губернатор Воронежской области ранее пообещал наградить Игоря за его отвагу. Но сам мужчина ничего особенно в своем поступке не видит.

«Ну, шел мимо, помог людям», — сказал он.

Мужчина и сам поранил руку. Поначалу он даже не заметил и думал, что это чужая кровь.

«Оказалось, что стекла у меня там под кожей», — признался он.

Автобус взорвался в Воронеже накануне вечером. По последним данным, пострадали 22 человека, из них двое скончались.