Происшествия 12 марта 2023, 21:01 Боевики ВСУ выпустили по жилому району Перевальска ракету со шрапнелью СЦКК: при обстреле Перевальска из HIMARS ВСУ применили ракету со шрапнелью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела Перевальска и установили тип боеприпаса, который использовался при атаке из HIMARS. Ею оказалась ракета М30А1. Об этом рассказало РИА «Новости».

Ракета М30А1 содержит в себе капсулу с подшипниками различного диаметра в количестве порядка 180 тысяч, рассказал представитель СЦКК.

Реклама

«При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты, как и части корпуса самой ракеты, так и поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков — это шрапнель», — отметил он.

Реклама

Отмечается, что ракета имеет большой радиус поражения, и применили ее густонаселенному району города, где, в том числе, находится автостанция и АЗС. В результате обстрела погибло три человека.

Ранее стало известно, что в новый пакет военной помощи для Украины США включили дальнобойные снаряды GLSDB для HIMARS. Радиус дальности действия этих боеприпасов — 150 километров, сообщило радио Sputnik.