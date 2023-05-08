Происшествия 08 мая 2023, 15:47 Число пострадавших от обстрела ВСУ в Шебекине увеличилось до пяти Губернатор Гладков сообщил о пяти пострадавших при обстреле Шебекина со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Пять человек пострадали в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пятеро мирных жителей пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино. Троих отвезли в районную ЦРБ, двое от помощи врачей отказались. Все они получили колотые раны легкой степени тяжести, медики оказали необходимую амбулаторную помощь», — написал он.

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Гладков добавил, что повреждения получили шесть многоквартирных домов.

«Посечены кровля, балконы и фасады, выбиты окна. Пострадали 11 автомобилей и три торговых павильона», — добавил глава региона.

Также под обстрелом оказался поселок Красное, среди мирных жителей никто не ранений не получил.

«В одном частном домовладении повреждены хозяйственная постройка, забор и автомобиль. Устранением последствий уже занялись оперативные службы», — добавил Гладков.

Националисты открыли огонь по Белгородской области ранее в понедельник, изначально власти сообщили о четырех пострадавших, писал RT.