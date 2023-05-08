08 мая 2023, 13:52
Четыре человека пострадали при массированном обстреле Шебекина в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино, есть четверо пострадавших
Город Шебекино в Белгородской области попал под массированный обстрел ВСУ. В результате пострадали четыре мирных жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, когда ВСУ открыли огонь по городу первый раз, обошлось без пострадавших и повреждений.
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Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами. В зданиях выбило окна и повредило балконы.
«Есть четыре пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в ЦРБ», — уточнил Гладков.
По словам губернатора, подомовой обход территории продолжается. На место происшествия прибыли оперативные службы и глава округа Владимир Жданов.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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