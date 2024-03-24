Происшествия 24 марта 2024, 14:20 Бастрыкин проверил работу следственной группы в Crocus City Hall Председатель СК Бастрыкин провел совещание на месте теракта в Crocus City Hall

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролировал работу следственной группы и провел оперативное совещание на месте теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета

Глава СК заслушал доклады о последних результатах расследования и лично проверил работу следственной группы на месте. Он подчеркнул, что СК должен установить всех причастных к преступлению, в том числе организаторов.

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«Необходимо внимательно работать с очевидцами и пострадавшими, выяснить мельчайшие подробности трагедии», — сказал руководитель ведомства.

Также Бастрыкин сориентировал подчиненных на выполнение поставленной задачи по восстановлению в деталях общей картины произошедшего.

Теракт в Crocus City Hall произошел 24 марта, погибли 133 человека и еще 154 получили ранения. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.