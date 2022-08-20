Число погибших в ДТП с «газелью» в Дагестане выросло до восьми человек

В Дагестане число погибших в ДТП с «газелью» в Ногайском районе выросло до восьми. В результате аварии на месте погибли семь человек, в том числе ребенок. Одна женщина скончалась в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен прокуратурой республики на контроль.

«По поручению прокурора республики Алексея Ежова уголовное дело изъято из полиции и для дальнейшего расследования передано в следственный комитет», — заявили в ведомстве.

Источник фото: прокуратура Дагестана

Ранее сообщалось, что в Дагестане семь человек погибли в ДТП с «газелью». Среди жертв аварии есть ребенок.

Авария произошла в ночь на 20 августа, около 02:30, на 30-м километре автодороги Кочубей — Нефтекумск — Минеральные Воды. Пассажирской «газелью» управлял 60-летний мужчина. По предварительной информации, он уснул за рулем и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль. По информации МВД, ехавшие в «газели» — родственники, они ехали на свадьбу в Ставрополь.