Семь человек погибли в ДТП с «ГАЗелью» в Дагестане

В Дагестане семь человек погибли в ДТП с «ГАЗелью». Среди жертв аварии есть ребенок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД Дагестана.

Трагедия произошла в Ногайском районе республики. В результате ДТП погибли семь человек. Еще пять госпитализированы, уточнили в ведомстве.

Авария произошла в ночь на 20 августа около 02:30 на тридцатом километре автодороги Кочубей — Нефтекумск — Минводы. Пассажирской «ГАЗелью» управлял 60-летний мужчина. По предварительной информации, он уснул за рулем и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль.

По информации МВД, ехавшие в «ГАЗели» — родственники, они ехали на свадьбу в Ставрополь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.