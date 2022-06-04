Жизни как минимум трех людей унесло ДТП с участием микроавтобуса на Кубани. О смертельной аварии сообщил источник ТАСС в экстренных службах Краснодарского края.

По данным собеседника агентства, ЧП произошло в Темрюкском районе. По предварительным данным, три человека погибли, также есть пострадавшие. По словам источника, водителю микроавтобуса могло стать плохо за рулем.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что авария произошла в станице Голубицкая на улице Жеребцовой. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

По информации ведомства, травмы получили 15 человек. На место направили оперативную группу Темрюкского пожарно- спасательного гарнизона. Ситуация находится на особом контроле, добавили в пресс-службе.

Все обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.