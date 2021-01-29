Число погибших в аварии с маршруткой под Самарой увеличилось до 10

В результате ДТП с участием грузовика в Самарской области, по последним данным, погибли 10 человек, еще 14 пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СК.

Ранее сообщалось о шести жертвах ДТП. Авария произошла на 873-м километре трассы М-5 «Урал», в районе населенного пункта Заборовка, примерно в 180 километрах западнее Самары.

Столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой Chevrolet Niva и микроавтобус Citroen с пассажирами.

По данным Следственного комитета, среди жертв и пострадавших несовершеннолетних нет. В микроавтобусе находился один маленький ребенок, он жив. Маршрутка ехала в Сызрань.

Причиной ДТП, по предварительной информации следователей, мог стать маневр водителя микроавтобуса. Авария произошла, когда он пошел на обгон.

Для эвакуации раненых используется санавиация, сообщили ТАСС в областном Минздраве.