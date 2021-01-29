Шесть человек погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком под Самарой

Междугородняя маршрутка столкнулась с грузовиком в Самарской области, в результате погибли шесть человек. Об этом «360» сообщили в МЧС.

«19:00, предварительно, Северенский район, трасса М-5 „Урал“. Грузовой автомобиль DAF с прицепом двигался по трассе. Предварительно, у него занесло прицеп, и он столкнулся с микроавтобусом. По предварительным данным, шесть погибших», — отметили в пресс-службе.

Собеседник уточнил, что на месте работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

На сайте МЧС России отметили, что об аварии сообщили в 19:20. Очевидцы рассказали, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF, легкового автомобиля Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroen. ДТП случилось на 873-м километре трассы М-5 «Урал», в районе населенного пункта Заборовка.

В Следственном комитете по региону сообщили, что на место выехали следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личности и возраст погибших пока уточняются.