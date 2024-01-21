Происшествия 21 января 2024, 13:26 Число погибших при ударе ВСУ по рынку в Донецке выросло до 18 человек Мэр Кулемзин: при ударе ВСУ по рынку в Донецке погибли 18 человек, 13 пострадали

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По последним данным, обстрел рынка в Кировском районе Донецка унес жизни 18 человек, еще 13 жителей ранены. Информацию опубликовал в Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.

«Обновляются данные последствий чудовищного обстрела Кировского района. На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых. Информация продолжает поступать», — написал глава города.

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Ранее Кулемзин отметил, что украинские военные прекрасно знали, что бьют по мирным жителям. По его оценке, это стало местью за провалы на фронте.

«За свои неудачи не фронте [ВСУ] решили подло отыграться на беззащитных жителях Донецка», — подчеркнул Кулемзин.

На это также указал и глава ДНР Денис Пушилин, назвав обстрел 21 января чудовищным. Он указал, что рынок атаковали, когда там наиболее многолюдно.

«На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения», — указал Пушилин в своем Telegram-канале.