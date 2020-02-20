20 февраля 2020, 10:35
Число погибших при стрельбе выросло в Ханау
Полиция немецкого города Ханау заявила о еще одном погибшем. Общее число жертв стрельбы составило девять человек. Об этом сообщила «Газета.ru».
Правоохранительные органы обновили информацию о погибших на официальной странице в Twitter.
«Тело предполагаемого преступника обнаружили по его домашнему адресу в Ханау. Сотрудники полиции нашли там другую жертву. Расследование продолжается», — написали они.
Ранее неизвестные напали на посетителей двух кальянных в Ханау.