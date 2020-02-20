Неизвестный атаковал две кальянные в Германии. Восемь погибших
Неизвестный атаковал две кальянные в немецком городе Ханау, жертвами стали восемь человек. Первая атака произошла в «кальянном баре», в восточном месте для курения трубки, после чего была проведена вторая стрельба по другому подобному заведению в том же городе, пишет Mirror.
Злоумышленник стрелял по людям из машины в двух кальянных барах немецкого Ханау.
Инцидент произошел около 23:00 по местному времени. В результате атаки серьезные ранения получили еще пять человек. Согласно сообщениям, полиции пока не удалось задержать преступника.
Ряд немецких СМИ сообщили, что атака вероятно, связана с бандитизмом. Официального подтверждения этой информации пока нет.
По предварительным данным, стрелявший — мужчина. Он открыл огонь по людям из проезжавшего мимо заведения автомобиля. После первой атаки злоумышленник совершил второе нападение на другой кальянный бар в районе Кессельштадт.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они опрашивают свидетелей и устанавливают детали происшествия.