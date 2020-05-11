Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорке увеличилось до пяти человек

При пожаре в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске погибли пять человек. По данным экстренных служб, удалось спасти 14 человек.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ. В момент возгорания в хосписе для тяжелобольных находились 29 человек, из них двое — обслуживающий персонал. В данный момент неизвестна судьба четырех постояльцев.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара на соблюдение требований федерального законодательства.

Ранее стало известно о том, что в красногорском хосписе ликвидировано возгорание на площади 15 квадратных метров. Горел второй этаж. Сначала сообщалось о гибели двух человек.