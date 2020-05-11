В Красногорске при пожаре в частном хостеле погибли два человека

В подмосковном Красногорске в 23:49 загорелся частный хостел, расположенный на ул. Тенистой, 4. Горение наблюдалось в середине здания на втором этаже.

Об этом «360» сообщили в столичном МЧС.

«По прибытию подразделений наблюдается горение в середине здания на втором этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышло десять человек. В 00:25 горение на площади 15 квадратных метров было локализовано. В 00:32 — открытое горение было ликвидировано. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в пресс-службе.

В экстренной службе сообщили о гибели двух человек. Было спасено десять человек.