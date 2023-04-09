Происшествия 09 апреля 2023, 00:35 Число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ выросло до двух СЦКК: при обстреле ВСУ Ясиноватой погибли два мирных жителя РИА «Новости»

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Число жертв обстрела со стороны украинских националистов населенного пункта Ясиноватая в ДНР выросло до двух. Об это в Telegram-канале сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 15 гражданских лиц в Ясиноватой и ранее освобожденной Владимировке», — говорится в сообщении.

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Также повреждены 12 жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры, среди них детский сад-ясли.

Вечером в субботу, 8 апреля, ВСУ за 2,5 часа пять раз обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. По Ясиноватой стреляли дважды за это время, выпустили по городу 16 снарядов.