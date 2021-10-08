Производителей алкоголя задержали в Оренбургской области после отравления людей

Три человека задержаны в Оренбургской области по подозрению в производстве и сбыте опасной продукции, которая привели к гибели людей. Они отравились некачественным алкоголем.

«В рамках уголовного дела об отравлениях с летальными исходами установлены и задержаны лица, осуществлявшие производство и сбыт опасной продукции», — сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Организатором нелегального производства и сбыта некачественного алкоголя, по данным следствия, оказался 29-летний житель города Орск. Задержали также 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летнюю жительницу поселка Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области. Это люди продавали опасную продукцию. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу.

В ночь с 6 на 7 октября в поселке Красночабанском Домбаровского района и в Ясенском городском округе людям стало плохо после выпитого алкоголя. Их госпитализировали.

РИА «Новости» со ссылкой на власти региона передало, что число жертв отравления суррогатным алкоголем увечилось до 14 человек, еще восемь пострадали. По предварительным данным, всем поставили диагноз — «токсическое действие этанола».

По факту случившегося открыто пять уголовных дел. Они соединены в одно производство. Расследование продолжается.