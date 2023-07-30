Происшествия 30 июля 2023, 00:26 Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до шести Глава Марий Эл Зайцев: число жертв урагана в регионе увеличилось до шести Freepik

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Количество погибших из-за урагана в Марий Эл увеличилось до шести. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

«По информации, на данный момент у нас погибли шесть человек, трое из которых дети. Всего пострадали 22 человека», — написал глава республики.

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По словам Зайцева, из-за стихийного бедствия упало много деревьев в районе озер Таир и Яльчик. Сейчас на этих территориях работают сотрудники экстренных служб. Дороги в регионе уже расчистили, детям в лагерях ничто не угрожает.

Юрий Зайцев отметил, что все случилось в палаточном лагере на диком пляже. Всем пострадавшим в результате урагана оказывают необходимую помощь.

Ранее стихия разбушевалась в Татарстане. МЧС РФ по республике сообщило, что сильный ветер повалил почти 40 деревьев, а в некоторых районах нарушилось электроснабжение. К устранению последствий непогоды привлекли 220 человек и 36 единиц техники.