Число отравившихся водой в Красноярске превысило 50 человек

Это жители Октябрьского района города. Врачи диагностировали у них острую кишечную инфекцию. При этом 27 из них потребовалась медицинская помощь, «активно выявлены 26 человек». Уточняется, что заболевшие находятся на амбулаторном лечении.

«Управлением в ходе санитарно-эпидемиологического расследования проводится полный комплекс лабораторных исследований воды из водозабора „Гремячий лог“, в распределительной сети Октябрьского района города Красноярска, биоматериала от больных для установления путей и факторов инфицирования», — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас проходят дезинфекция сетей водоснабжения и «повышенное хлорирование воды до допустимого безопасного уровня перед подачей в распределительную сеть».

В Красноярске усилили проверку качества питьевой воды. Сейчас она соответствует гигиеническим нормативам. Расследование продолжается.

В первый день февраля стало известно, что жители Красноярска отравились водопроводной водой. Изначально сообщалось о 27 пострадавших. Эксперты считают, что ЧП произошло из-за недостаточной очистки воды. Коммунальщики переводят стрелки на управляющую компанию.