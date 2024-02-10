Происшествия 10 февраля 2024, 21:32 Число отравившихся в кафе в Дагестане выросло до 15 Количество отравившихся в кафе в Казбековском районе Дагестана выросло до 15 Freepik

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Количество отравившихся едой из кафе в Казбековском районе Дагестана выросло до 15, семь человек госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба администрации района в соцсети «Вконтакте».

«Всего в стационаре сейчас получают терапию семь человек, в том числе четверо детей. Амбулаторно получают лечение на дому восемь человек, из них пять детей. Все больные питались или получали под заказ пищу в одной из точек общепита селения Дылым», — рассказали в администрации.

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Там также отметили, что случаев тяжелого отравления врачи не зафиксировали.

Ранее в прокуратуре Дагестана заявили о госпитализации шести человек с признаками кишечной инфекции. Предварительная причина отравления — питание в общественном заведении.

Ранее в Иркутске возбудили уголовное дело после массового отравления жителей шаурмой. Среди заболевших было двое детей, состояние пациентов оценили как средней степени тяжести.