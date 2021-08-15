Число лесных пожаров в Якутии уменьшилось за последние сутки

Количество термоточек в лесном фонде Якутии за минувшие сутки уменьшилось, в республике стало на четыре лесных пожара меньше. Такую информацию привел ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».

«На 00:00 по московскому времени 15 августа на территории Российской Федерации действовало 174 лесных пожара на площади 1 524 311 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 104 пожара на землях лесного фонда на площади 1 362 905 гектаров Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

В субботу сообщалось о том, что в Якутии продолжали действовать 108 лесных пожаров в лесах, и еще два — в особо охраняемой территории «Ленские столбы». За день до этого в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим ЧС.

Жители Якутска рассказывали, что не могут просто так смотреть на дым, который окутывает их город. Некоторые специально берут отпуск на работе и отправляются тушить пожары добровольцами. Люди ежедневно выкладывают в соцсетях фото того, насколько малая видимость сейчас по всему городу. Пользователи называют виды задымленного Якутска кадрами из «ужастика».