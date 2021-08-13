Смог, добровольцы и сгоревшие животные. Как Якутия сражается с сильнейшими лесными пожарами

Власти Якутии объявили 13 августа нерабочим днем на большей части республики — к этому привело настолько сильное задымление, что людям становится плохо на улице. Жители Якутска тем временем идут добровольцами бороться с огнем и выкладывают фото, похожие на сцены из «ужастиков».

Якутск окутал дым

Уже третий месяц жители Якутска вынуждены жить в очень сложных условиях. Им приходится занавешивать окна мокрыми тканями, чтобы дым от лесных пожаров не попадал хотя бы в дома. Ежедневно появляются рассказы пользователей интернета о том, как выглядит город сейчас. Все фото и комментарии похожи. На них видно, что город обволок густой дым, и на небольшом расстоянии уже ничего не разглядеть.

Пользователь steptoma выложил в Instagram фото, сделанное с высоты. На нем воздух кажется коричневым, а из-за дыма можно увидеть только ближние дома. Дальше одна сплошная завеса.

«Август Якутск 2021, где солнце, солнце нет, дым, один сплошной дым, дым, дым…. Пожары, горят леса, горит природа, горят животные», — написал steptoma.

Пользователь zhannayurchenko38 поделился фотографией якутского аэропорта и подписал, что так плац выглядит 13 августа в 7 утра. Разглядеть на снимке что-то действительно сложно. Разумеется, принимать самолеты аэропорт сейчас не может.

Борьба жителей с дымом

Жители рассказывают, что люди не могут просто так жить в подобных условиях. Некоторые специально берут отпуск, чтобы пойти тушить пожары добровольцами. Жительница Якутска Мария рассказала «МК», что «люди жертвуют своим здоровьем, получают ожоги, дышат этим дымом. Все боятся теперь рака легких».

Другая горожанка Анна призналась, что она решила тоже посодействовать тушению. На сами пожары женщин не берут, но она помогала в штабе.

«Как только узнала, что началась мобилизация добровольцев, не раздумываясь нашла номер и предложила свою помощь. Закрыть глаза на проблему не получается, не испытывать страх, боль, бессилие перед стихией — не получается. Но получается гордиться земляками, которые идут в бой с неуправляемой стихией», — говорит Анна.

На борьбу со стихией перебросили и военных. Военные инженеры Восточного военного округа ликвидируют пожары в нескольких районах республики.

Недавно появились сообщения о первой жертве пожаров. В лесу нашли тело тракториста, который серьезно обгорел. Очевидцы уверяют, что он якобы пошел помогать тушить пожары, хотя сам вел рядом дорожные работы. Официального подтверждения пока нет. Есть только предварительная версия — что мужчину накрыло огнем во время его работы на бульдозере. СК проводит проверку.

Кроме того, в огне страдают сотни диких и домашних животных. Особенно когда люди вынужденны бросать все и спешно покидать дома.

Реакция властей

Мэрия Якутска убеждает жителей не поддаваться панике. Недавно в мессенджерах люди стали распространять сообщения, что огонь якобы приблизился к жилым поселкам и началась эвакуация. Власти сообщили, что это неправда, опровергнув страхи жителей.

Но отрицать сильнейшее задымление власти не могут. С середины этой недели оно усилилось, и было решено пойти на новые меры. День 13 августа объявили нерабочим в 11 муниципальных районах и городских округах.

«Дым от пожаров негативно сказывается на самочувствии людей. Поэтому я подписал указ об объявлении 13 августа нерабочим днем в 11 муниципальных районах. Улучшение погоды завтра последует после обеда, поэтому прошу людей провести этот день дома. В первую очередь, это Якутск, городской округ „Жатай“, центральные районы», — сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Глава региона отметил, что это не касается сферы здравоохранения, сети аптек и тех предприятий, которые работают круглосуточно.

Источник фото: МЧС РФ