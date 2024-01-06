Происшествия 06 января 2024, 18:37 Четырехлетний ребенок в Ленобласти проглотил градусник 78.ru: в Ленобласти четырехлетний мальчик проглотил градусник РИА «Новости»

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Ребенок в Ленинградской области проглотил градусник и попал в больницу. Об этом сообщило издание 78.ru.

По информации источника, 5 января в поселке Кобринское мальчик сначала откусил кусок градусника, а затем полностью проглотил медицинский прибор.

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Родители забили тревогу и отвезли его в больницу, где врачи нашли в желудке ребенка инородное тело. О каком именно градуснике идет речь, ртутном или электронном, источник не уточнил.

По данным «Фонтанки», в настоящее время маленький пациент находится в удовлетворительном состоянии в отделении хирургии.

В Люберцах двухлетний ребенок поступил в больницу с обильным отделением слюны и болью в горле. Во время обследования медики обнаружили в нем 19 инородных тел — магнит и металлическую монету в пищеводе. Их достали без дополнительного разреза, лапароскопическим методом.