Подмосковье 26 апреля 2023, 10:38 Проглотившего монету и 19 магнитов ребенка спасли в Люберцах Unsplash

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Ребенок двух лет поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с болью в горле и обильным отделением слюны. Мама сказала, что пациент проглотил монету, но при исследовании врачи нашли в пищеводе крохи еще 19 инородных тел.

Монетка застряла в пищеводе, а в брюшной полости ребенка обнаружились многочисленные магниты. Врачи приняли решение об операции.

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«Монетку достали при помощи эндоскопа. С магнитами оказалось все гораздо сложнее, так как из-за них уже образовались межкишечные свищи. Инородные тела удалили лапароскопически, без дополнительного разреза. Стенки кишки были ушиты», — сказал заведующий отделением хирургии Владимир Трунов.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Врачи призывают родителей маленьких детей быть бдительными и тщательно выбирать игрушки. Особенно опасными для проглатывания являются неодимовые магниты из-за мощности их притяжения.

Подмосковье продолжает привлекать врачей и медицинских работников со всей России, предлагая им различные меры поддержки. С одним из таких медиков во время поездки в Реутов встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев.