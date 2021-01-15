Четыре человека стали жертвами аварии на иркутской трассе

В Иркутской области на трассе «Вилюй» столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибли четыре человека, пострадал ребенок.

Toyota и Lexus и столкнулись в 100 километрах от Братска, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«Предварительная информация: четыре человека погибли, пострадал один ребенок», — уточнили в ведомстве.

Подробности ДТП не приводятся. Информации о состоянии выжившего в аварии ребенка тоже нет.

Накануне в Санкт-Петербурге произошла массовая авария — столкнулись шесть машин. Виновник ДТП заявил, что у него заклинило педаль тормоза. Травмы получили четыре человека.