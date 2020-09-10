Фотомодель из Уфы утонула на острове Сардиния. Всю юность она пыталась «вырваться из нищеты»

На острове Сардиния умерла российская модель. Ее мама в своем Instagram рассказывает во всех подробностях о том, что случилось, и просит людей помочь, чтобы достойно проститься с дочерью.

В возрасте 33 лет умерла российская модель Галина. По словам ее матери Татьяны, произошедшее — несчастный случай во время путешествия на итальянскую Сардинию. Татьяна рассказала историю со слов человека, который в момент смерти был вместе с ее дочерью-моделью. Девушка поехала 4 сентября на Сардинию на съемки по приглашению фотографа. В первый день съемок, 5 сентября, они решили выйти в море на арендованной моторной лодке. Отойдя от берега на 1,5 километра, Галина решила искупаться и нырнула. К ней присоединился фотограф, поставив лодку на якорь.

Внезапно судно начало отдаляться от купающейся пары из-за поднявшихся волн. По словам Татьяны, ее дочь начала быстро плыть к лодке, но быстро устала и перевернулась на спину, чтобы отдохнуть. В этот момент появилась волна, и фотограф больше не видел Галину.

Через полтора часа спасатели вытащили из воды мужчину, а чуть позже саму Галину. Ее пытались спасти, но уже было поздно.

Фотографу, который был вместе с Галиной, запретили выезжать из страны. Итальянские следователи изъяли на экспертизу все личные вещи мужчины, а также лодку, на которой плавала пара. Патологоанатомы установили, что Галина действительно утонула. Теперь полиция ждет результатов анализов на присутствие алкоголя в организме девушки — на лодке нашли пустые бутылки из-под шампанского. Фотографу, по словам Татьяны, может грозить обвинение в непредумышленном убийстве. Факт того, что полиция Сардинии расследует это дело, подтвердил сайт Ansa.

Татьяна попросила неравнодушных людей о помощи. Ей нужно в общей сложности 3800 евро (340 тысяч рублей), чтобы проститься с дочерью и провести в Италии кремацию. Вывести тело на родину, в Уфу, невозможно в том числе из-за пандемии.

Кремация стоит 2 400 евро (213 тысяч рублей), также нужны деньги на перелет и проживание матери и сестры погибшей. К 9 сентября удалось собрать чуть более 100 тысяч рублей.

В своем Instagram мать девушки рассказала, что в юном возрасте Галина писала стихи и получила награду на конкурсе «Золотое перо» в Казани. Окончив школу, она вместе с сестрой поступила на учебу Уфу. Галина получила диплом журналиста, а также окончила модельные курсы. После девушка отправилась в Москву.

«Галя мечтала о работе в Москве, — пишет ее мать, — журналистом устроиться было невозможно. Работала продавцом в магазине, в салоне, где продают автомобили, позвала меня в Москву. Вместе мы снимали жилье и работали. Дочь пыталась вырваться из нищеты».

Поворотным в судьбе девушки стало знакомство с вегетарианцами и поездка на Байкал для участия в сборе мусора. После этого она составила план своих будущих путешествий, а по вечерам ходила на курсы в МГУ и учила английский.

«Она мечтала, добивалась, загадывала, совершала ошибки, анализировала, стремилась к лучшему, занималась самообразованием», — рассказала ее мать.

В итоге Галина стала фотомоделью. Последний месяц, судя по Instagram, она провела в Париже и Барселоне. На прошлых выходных по приглашению фотографа приехала в Италию. Россиянке было 33 года.