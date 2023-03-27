Мир 27 марта 2023, 07:34 Украина усилила репрессии в подконтрольной части Запорожской области Член ВГА Рогов: Украина усилила репрессии в подконтрольной ей части Запорожской области Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские каратели ужесточили репрессии против людей в подконтрольной им части Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожской области киевский режим усилил репрессии и карательные меры против местных жителей. Там люди устали бояться, потому что их кошмарят по полной», — сказал он.

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Рогов отметил, что жители Запорожской области стали свидетелями всего беспредела, который творят националисты.

Запорожская область вошла в состав России по итогам мирного референдума. Большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Украина это не признала и продолжает обстреливать мирных жителей.

Ранее Рогов заявил, что боевики ВСУ готовятся провести масштабное наступление в Запорожской области.