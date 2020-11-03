Четыре человека пострадали в массовой аварии на Садовом кольце

На Садовом кольце во вторник столкнулись восемь легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

«ЦАО (Центральный административный округ — прим. ред.), улица Садовая-Черногрязская, дом 4, строение 1 — ДТП, восемь легковых автомобилей, четыре пострадавших», — передает РИА «Новости» слова представителя экстренных служб.

В каком состоянии сейчас находятся пассажиры, пока неизвестно. Также выясняются причины произошедшего.

Ранее в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием легковушки. Водитель LADA из-за тумана слишком поздно заметил стоящие впереди машины на трассе. В результате он свернул на встречку и сбил восемь людей. Погибли пять человек.