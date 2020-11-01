Легковушка насмерть сбила 5 человек в Краснодарском крае

По данным полиции, ДТП произошло ранним утром 1 ноября на 26-м километре автодороги Гулькевичи — Отрадо — Кубанское — Отрадо — Ольгинское.

«В результате ДТП от полученных травм скончались пятеро граждан, также с травмами различной степени тяжести госпитализированы еще пятеро участников аварии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Водитель наехал на восемь человек из-за тумана: он попытался объехать стоящие впереди два автомобиля по встречке, где в это время стояли люди. Полицейские сейчас проводят проверку всех обстоятельств массовой гибели людей на трассе.