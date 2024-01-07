Происшествия 07 января 2024, 23:53 Четыре человека пострадали в ДТП с участием Bentley и УАЗ на Урале Лишенный прав водитель Bentley влетел в УАЗ на Урале, пострадали 4 человека РИА «Новости»

Читать 360tv в

Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на 10-м километре Арамильского тракта под Екатеринбургом. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

По предварительной информации, водитель Bentley двигался по Кольцовскому тракту в направлении Арамиля. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

Реклама

«В результате ДТП пострадали четыре человека, в настоящий момент медицинские сотрудники оказывают им необходимую помощь», — уточнило ведомство.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что ранее водителя иномарки лишили водительских прав.

Проводится проверка по факту ДТП. На участке трассы, где произошла авария, организовали реверсивное движение, поток регулируют инспекторы ДПС.

Ранее 26 автомобилей столкнулись в турецкой столице Анкаре. В аварии, произошедшем в районе Аккепрю на бульваре Мевлана, пострадали три человека.