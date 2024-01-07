Мир 07 января 2024, 22:36 Массовое ДТП с 26 автомобилями произошло в Турции из-за дождя DHA: 26 автомобилей попали в ДТП в Анкаре, пострадали три человека РИА «Новости»

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Десятки автомобилей столкнулись в турецкой столице Анкаре. В аварии, произошедшем в районе Аккепрю на бульваре Мевлана, пострадали три человека, сообщило агентство Demıroren.

«На скользкой из-за дождя дороге в Анкаре произошло ДТП с участием 26 автомобилей», — отметили в сообщении.

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В результате аварии три человека получили легкие травмы, а транспортным средствам был нанесен материальный ущерб. Из-за дорожного происшествия движение транспортных средств сейчас затруднено.

Специалисты погрузили поврежденные автомобили на эвакуатор и вывезли. На месте ДТП работают полицейские и медицинские бригады. Информации о погибших не поступало.

Ранее пассажирский автобус врезался в грузовик в турецком городе Ушак. Ранения получили свыше 40 пассажиров и два водителя автобуса.