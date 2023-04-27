27 апреля 2023, 00:07
Четыре человека пострадали при ДТП в Реутове
Источник «360»: 4 человека получили травмы при ДТП на улице Некрасова в Реутове
Авария произошла в Реутове в Московской области. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах региона.
По данным собеседника «360», ДТП случилось на улице Некрасова в районе дома № 2.
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«Четыре человека пострадали», — сказал он.
Сейчас на месте работают правоохранительные органы и медики. Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется.
Накануне четыре автомобиля столкнулись в Щербинке на Симферопольском шоссе. В результате три человека получили травмы. Участниками дорожной аварии стали легковые машины и грузовые транспортные средства.
ДТП
Реутов
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