Эксклюзив 27 апреля 2023, 00:07 Четыре человека пострадали при ДТП в Реутове Источник «360»: 4 человека получили травмы при ДТП на улице Некрасова в Реутове РИА «Новости»

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Авария произошла в Реутове в Московской области. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах региона.

По данным собеседника «360», ДТП случилось на улице Некрасова в районе дома № 2.

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«Четыре человека пострадали», — сказал он.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы и медики. Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется.

Накануне четыре автомобиля столкнулись в Щербинке на Симферопольском шоссе. В результате три человека получили травмы. Участниками дорожной аварии стали легковые машины и грузовые транспортные средства.