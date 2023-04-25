Эксклюзив

25 апреля 2023, 19:41

Три человека пострадали в массовом ДТП в Щербинке

Источник «360»: 3 человека получили травмы в ДТП с 4 автомобилями в Щербинке

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Четыре автомобиля столкнулись в Щербинке на Симферопольском шоссе, в результате пострадали три человека. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах региона.

По данным собеседника «360», ЧП произошло при повороте на улицу Маршала Савицкого.

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Среди участников дорожной аварии есть как легковые машины, так и грузовые транспортные средства, отметил источник. Марки автомобилей и данные о состоянии пострадавших уточняются.

По предварительной информации, два человека оказались заблокированы в машинах после столкновения.

ДТП

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