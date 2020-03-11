Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
ДТП произошло в Миллеровском районе на 869-м километре автодороги, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Микроавтобус Opel Vivaro врезался в грузовой автомобиль Scania.
На размещенных спасателями кадрах виден искореженный автомобиль, у которого полностью смята передняя часть.
Жертвами столкновения, рассказал «Интерфаксу» источник, стали четыре человека. В Миллеровскую ЦРБ с различными травмами госпитализировали пятерых раненых.
В ликвидации последствий аварии принимали участие 20 человек и семь единиц техники, в том числе шесть специалистов из личного состава МЧС. Пострадавших в ДТП доставали из обломков при помощи специальной техники.
Причины случившегося устанавливаются.
На Кубани накануне в автомобильной аварии погиб 26-летний водитель и его шестилетняя пассажирка. Еще один ребенок, находившийся в иномарке, выжил. У виновника ДТП не было прав.