10 марта 2020, 17:36
Автомобилист и его шестилетняя пассажирка погибли на Кубани
В Краснодарском крае зафиксировано ДТП с участием иномарки Audi 80, передает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональную ГИБДД.
По данным издания, авария произошла на дороге Саратовская — Мартанская. По предварительной информации, 26-летний водитель съехал с проезжей части и перевернулся, так как не справился с управлением.Шестилетняя пассажирка, которая была в авто, и водитель погибли.
Травмы получила четырехлетняя девочка, также находившаяся на момент ЧП в салоне авто. Ее доставили в больницу. Оказалось, что у виновника ДТП не было прав. Ранее он уже привлекался к административной ответственности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.