Автомобилист и его шестилетняя пассажирка погибли на Кубани

По данным издания, авария произошла на дороге Саратовская — Мартанская. По предварительной информации, 26-летний водитель съехал с проезжей части и перевернулся, так как не справился с управлением.Шестилетняя пассажирка, которая была в авто, и водитель погибли.

Травмы получила четырехлетняя девочка, также находившаяся на момент ЧП в салоне авто. Ее доставили в больницу. Оказалось, что у виновника ДТП не было прав. Ранее он уже привлекался к административной ответственности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.