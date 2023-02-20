Происшествия 20 февраля 2023, 08:18 Четыре человека погибли в ДТП под Выборгом, выжил только годовалый ребенок МВД: в Ленинградской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе 8-летний ребенок Прокуратура Ленинградской области / Telegram

Читать 360tv в

Полиция выяснит обстоятельства смертельной аварии под Выборгом, в которой погибли четыре человека, в том числе восьмилетний ребенок. Выжил только один пассажир, рассказал сайт «МВД Медиа».

Авария произошла на 15-м километре трассы Зеленогорск — Приморск — Выборг 19 февраля в 21:20. Автомобили Saab и Mercedes-Benz совершили лобовое столкновение. Погибли водители обеих машин, а также пассажирка и восьмилетний ребенок шведского авто. Годовалого ребенка из этой же машины отправили в реанимацию.

Реклама

Одно из авто после столкновения загорелось, рассказали ТАСС в полиции. Его потушили четыре спасателя с использованием одной единицы спецтехники. Правоохранители начали проверку.

Реклама

Другая авария с участием детей произошла на востоке Москвы. Ночью 20 февраля на 105-м километре МКАД Lada Priora врезалась в тягач с полуприцепом. Пострадали три человека.