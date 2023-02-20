Эксклюзив 20 февраля 2023, 06:49 Легковой автомобиль с детьми столкнулся с тягачом на МКАД Lada Priora столкнулась с тягачом на 105-м км МКАД

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На востоке Москвы произошла авария. Lada Priora врезалась в тягач с полуприцепом. Дети в салоне легкового автомобиля не пострадали, в отличие от взрослых, рассказал источник «360».

ДТП случилось на 105-м километре МКАД около 00:59. Легковой автомобиль врезался сзади в тягач с полуприцепом. В Lada Priora в момент аварии находились пять человек, в том числе двое детей. Взрослым понадобилась помощь медиков.

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На западе Москвы на территории строящегося жилого комплекса перевернулся бетоносмеситель. Машина зажала водителя более чем на два часа. Его вызволяли три отряда спасателей и экскаватор.

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