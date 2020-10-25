Четыре человека погибли в аварии в Ивановской области

Легковой автомобиль врезался в столб в Ивановской области. Четыре человека, находящиеся в машине, погибли.

«В 06:10 25.10.2020 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: Ивановская область, город Иваново, перекресток Кохомское шоссе и улицы Любимова», — сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Машина с такой скоростью врезалась в столб, что девушка-пассажир вылетела из автомобиля, передает РИА «Новости». Ее тело нашли в придорожном лесу. За рулем был житель Кохмы. Сама машина была буквально «намотана» на столб.

Источник фото: МЧС по Ивановской области

На месте аварии работали 15 человек и пять единиц техники. Из них от МЧС — шесть спасателей и две единицы техники.

24 октября смертельная авария с участием пасажирского автобуса произошла под Новосибирском. В результате погибли четыре человека, среди которых двое детей. Еще два человека попали в больницу. Все они — пассажиры машины, которая врезалась в автобус.