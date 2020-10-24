Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП под Новосибирском

В субботу в Болотнинском районе под Новосибирском иномарка столкнулась с пассажирским автобусом. В результате аварии погибли четыре человека — среди них двое детей. На месте работает полиция.

По данным МВД, 52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah следовал из Новосибирска в город Болотное, когда выехал на встречку и столкнулся с пассажирским автобусом. Все произошло на 129-м километре автодороги Р-255 «Сибирь».

Пока известно о четырех погибших пассажирах иномарки — это водитель, девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Еще двое госпитализированы, об их состоянии пока ничего не известно.

В пассажирском автобусе никто не пострадал, он ехал по маршруту Томск — Барнаул. Сейчас на месте работает полиция. Им предстоит выяснить, что стало причиной аварии.

Накануне в Пензе на перекрестке столкнулись три машины. По предварительным данным, никто не пострадал. ДТП произошло на пересечении улиц Мира и Окружной.