Четыре человека погибли на пожаре в сварочном цехе в Мытищах

В подмосковных Мытищах загорелся сварочный цех. В результате пожара погибли четыре человека. Эту информацию «360» подтвердили в подмосковном главке МЧС.

Источник видео: главное управление МЧС по Московской области

Пожар произошел по адресу: улица 3-я Новая, владение 42. Сообщение о возгорании поступило в 18:30.

«Нежилое здание, двухэтажное, каркасно-металлическое, обшито сэндвич-панелями, размер в плане 15 на 15 метров», — сказано в сводке МЧС.

Когда прибыла первая пожарная машина, огонь охватил 20 квадратных метров внутри здания. Снаружи горела легковушка.

Источник видео: главное управление МЧС по Московской области

Позднее пожар распространился. Его локализовали на площади 225 квадратных метров, сказано в сообщении

На пожаре работают 38 человек и 11 единиц техники.

На место выехал мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев, сообщили в прокуратуре региона.

На кадрах, распространенных МЧС, видно пламя и густой дым. Пожарные проливают баллоны, используемые для сварки.