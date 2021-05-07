Нежилое здание загорелось в Мытищах. Видео

В Мытищах начался пожар в нежилом здании. Прокуратура Московской области уже начала проверку. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Огонь отхватил площадь в 20 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью.

«Горит нежилое здание по улице 3-ей Новой», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев, добавили в региональной прокуратуре. Специалисты надзорного органа проведут проверку, в ходе которой установят причины и обстоятельства произошедшего.

На снятых у здания кадрах видно сильное задымление.

Накануне крупный пожар уничтожил половину деревни в Омской области. Пострадали 25 строений, в том числе 14 жилых домов, 11 нежилых построек и пять единиц техники. После случившегося возбудили уголовное дело.