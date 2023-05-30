Происшествия 30 мая 2023, 20:26 Четыре человека отравились хлором в московском фитнес-клубе — СМИ РЕН ТВ: в московском фитнес-клубе Loft четыре человека отравились хлором в бассейне Freepik

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Массовое отравление хлором произошло в фитнес-клубе Loft Fitness на северо-востоке Москвы. Четыре человека обратились за медицинской помощью, сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Среди пострадавших оказались три женщины и один мужчина», — сообщил источник.

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Посетители бассейна почувствовали жжение в глазах и пожаловались на сильный кашель.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Предположительно, произошел сбой в моторчике, который хлорирует воду. В результате неправильной работы аппарата в воду бассейна могло попасть больше хлора, чем необходимо. Фитнес-клуб закрыли после произошедшего.

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