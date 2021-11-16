Четыре автомобиля столкнулись в Челябинске

Массовое ДТП произошло в Челябинске. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского ГИБДД.

Столкнулись две легковые машины и две грузовые. По данным очевидцев, травмы получили два человека в одной из легковушек.

Ранее ДТП произошло недалеко от Ноябрьска в понедельник, 15 ноября. Водитель на Chevrolet направлялся в сторону города от Карамовского поста. В какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль улетел в кювет.