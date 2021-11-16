16 ноября 2021, 16:58
ДТП произошло недалеко от Ноябрьска
Водитель иномарки не справился с управлением и улетел в кювет в Ноябрьске
ДТП произошло недалеко от Ноябрьска в понедельник, 15 ноября. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на окружную Госавтоинспекцию.
Водитель на Chevrolet направлялся в сторону города от Карамовского поста. В какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль улетел в кювет. В результате автомобиль опрокинулся, а мужчина получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.